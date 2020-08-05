  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Koronavirüs aşısının fiyatını düşürdüler

Aşı çalışmalarında insanlı üçüncü faza geçen ve bu çalışmaları Eylül ayına kadar tamamlamayı planlayan Moderna, üreteceği aşının fiyat aralığını açıkladı. Moderna CEO'su Stéphane Bancel, bir doz aşı fiyatının 32-37 dolar arasında olacağını söyledi. Geçtiğimiz hafta basına yansıyan haberlerde fiyat aralığının 50-60 dolar aralığında olacağı belirtilmişti.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 22:59:00 - 2020-08-05 23:15:13
Koronavirüs aşısının fiyatını düşürdüler

Aşı çalışmalarına ilk başlayan şirketlerden olan ve şimdiye kadar piyasada hiç bir ilacı olmamasına karşın ABD hükümetinden 1 milyar dolara yakın maddi destek alan Moderna, geçtiğimiz haftalarda üçüncü faz testlere başladığını duyurmuştu. Şirketin Eylül ayına kadar tamamlamayı planladığı üçüncü faz testlere 30 bin kişi katılacak.

Moderna'nın üreteceği aşının fiyatının ne olacağı ise uzun süredir merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta İngiliz Financial Times, adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, aşının bir dozunun 50-60 dolar olabileceğini yazmıştı.

Fiyat düştü

Ancak bugün şirketten gelen açıklama bu fiyatın daha düşük olacağına işaret ediyor. Moderna CEO'su Stéphane Bancel, düşük hacimli anlaşmalarda bir doz aşı fiyatının 32-37 dolar arasında olacağını söyledi. Bancel, yüksek hacimli siparişlerde ise fiyatın daha da düşebileceğini kaydetti.

Öte yandan ABD hükümeti, Pfizer ve alman BioNTech tarafından geliştirilen diğer aşı için 39 dolar üzerinden anlaşma yapmıştı.

Fransa'nın ardından Almanya da Türkiye'yi listeye aldı
Fransa'nın ardından Almanya da Türkiye'yi listeye aldı

Dünya

Fransa'nın ardından Almanya da Türkiye'yi listeye aldı

Sağlık Bakanlığı'nda 'rüşvet' skandalı! İlaç firmaları Türkiye'yi fahiş fiyatla bakın nasıl soyuyor
Sağlık Bakanlığı'nda 'rüşvet' skandalı! İlaç firmaları Türkiye'yi fahiş fiyatla bakın nasıl soyuyor

Gündem

Sağlık Bakanlığı'nda 'rüşvet' skandalı! İlaç firmaları Türkiye'yi fahiş fiyatla bakın nasıl soyuyor

İlaç firması, insanları kanser ve kısır yaptığını itiraf etti! Milyarlarca dolar tazminata mahkum oldu
İlaç firması, insanları kanser ve kısır yaptığını itiraf etti! Milyarlarca dolar tazminata mahkum oldu

Dünya

İlaç firması, insanları kanser ve kısır yaptığını itiraf etti! Milyarlarca dolar tazminata mahkum oldu

Vaka sayısını açıklayan Bakan Koca'dan flaş açıklama: Endişe duyuyoruz
Vaka sayısını açıklayan Bakan Koca'dan flaş açıklama: Endişe duyuyoruz

Korona Virüs

Vaka sayısını açıklayan Bakan Koca'dan flaş açıklama: Endişe duyuyoruz

Merkel Almanlara tepki gösterdi: Sorumsuzluk" target="_blank">
Merkel Almanlara tepki gösterdi: Sorumsuzluk
Merkel Almanlara tepki gösterdi: Sorumsuzluk

Dünya

Merkel Almanlara tepki gösterdi: Sorumsuzluk

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı