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Gündem Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin'den korkutan açıklama
Gündem

Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin'den korkutan açıklama

Geliştirdikleri koronavirüs aşısı ile gündeme gelen BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, normale dönüş için tarih verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 17:40:00 -
Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin'den korkutan açıklama

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile ortak geliştirdikleri Kovid-19 aşısı ile dünyada adından çokça söz ettiren BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, hafta sonu sanal ortamda katıldığı bir toplantıda pandeminin gidişatı hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Kovid-19 virüsünün 10 yıl boyunca daha bizimle olacağını söyleyen Şahin, "Dünya ne zaman normale döner?" sorusuna, "Yeni bir 'normal' tanımına ihtiyacımız var. Virüs önümüzdeki 10 yıl boyunca bizimle kalacak. Orada olacağı gerçeğine alışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Normal bir hayat için yaz sezonunu işaret etti

Salgında zaman zaman yükselmelerin olabileceğini aktaran Şahin, bulunan aşılar sebebiyle yaz sonunda daha normal bir hayata geçilebileceğini söyledi. Şahin bu kış mevsimi için umutlu konuşmazken, önümüzdeki kış mevsiminde durumun daha kontrol altına alınmış olmasını beklediğini kaydetti.

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Yorumlar

avb

Bunların sözüne itibar etmeyin
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Muş

Bularda Amerikan domuzu başka ne beklenirdi
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