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Sağlık Koronavirüs aşısını bulan Türk açıkladı: Kanserle mücadelede devrim olacak
Sağlık

Koronavirüs aşısını bulan Türk açıkladı: Kanserle mücadelede devrim olacak

Koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in CEO’su Uğur Şahin, kanserle mücadelede seyrin değişeceğini belirterek, "Önümüzdeki 20 yıl içinde kanserle mücadele konusunda bir devrim göreceğimizi düşünüyorum." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 03:20:00 -
Koronavirüs aşısını bulan Türk açıkladı: Kanserle mücadelede devrim olacak

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ortaya çıkmasından bu yana, geliştirilmesi beklenen koronavirüs aşı yarışında en önde ilerleyen ve yüzde 95 başarı oranı sağlayan Pfizer-Biontech aşısının geliştiricilerinden Türk doktor Uğur Şahin ve doktor Özlem Türeci, Telegraph’a konuştu.

Koronavirüs ile mücadele için üçüncü faz sonuçlarını ilk olarak açıklayan ve muhtemelen ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden ilk onayı alacak Pfizer-Biontech’a 2 Aralık’ta İngiltere'de Ulusal İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetleme Kurumu (MHRA), tarafından uygulanma izni verilmişti.

“Aşıyı geliştirmek harika bir duygu”

Bazı çevrelerde, Alexander Fleming’in 1928’de geliştirdiği penisilin aşısından bu yana bilim adına en önemli gelişmelerden kabul edilen koronavirüs aşısının geliştiricilerinden Türk bilim insanları doktor Uğur Şahin ve doktor Özlem Türeci, “Aşıyı geliştirmek harika bir duygu” ifadeleriyle hislerini belirtirken -70 derecede taşınmasıyla ilgili soruya Şahin, “Doğru planlama ile hiçbir zorluk olmaz” ifadelerini kullandı.

“Kanserle mücadele konusunda bir devrim göreceğiz”

Telegraph’a konuşan çiftten Uğur Şahin, “İnsan vücudu en basit anlatımla, hücrelerine belirli proteinleri üretmeleri talimatını vererek çalışır ve bu proteinler daha sonra bir antikor tepkisi oluşturur. Koronavirüs aşısında yer alan mRNA (mesajcı RNA) teknolojisi başlangıçta kanserle savaşmak için geliştirildi. Ben koronavirüs aşısının geliştirilmesiyle önümüzdeki 20 yıl içinde kanserle mücadele konusunda bir devrim göreceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"Kanserin kaderi değişecek"

Uğur Şahin, “Ben kanseri yenmenin kanser hastası birinin vücudundaki belirli bir tümörü hedefleyecek kişiselleştirilmiş tedaviler geliştirmede yattığına inanıyorum. Bu geliştirilen bireysel tedavilerin kanser tedavisinin kaderini önemli ölçüde değiştirmemize yardımcı olabileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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