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Sağlık Koronavirüs aşısına karşı ilk ciddi alerjik reaksiyon görüldü
Sağlık

Koronavirüs aşısına karşı ilk ciddi alerjik reaksiyon görüldü

ABD'nin New York şehrinde bir sağlık çalışanına yapılan koronavirüs aşısının “ciddi bir alerjik reaksiyon” gösterdiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 01:33:00 -
Koronavirüs aşısına karşı ilk ciddi alerjik reaksiyon görüldü

Yetkililerin çarşamba günü yaptığı açıklamada, New York şehrinde sağlık çalışanlarından birinin yapılan COVID-19 aşısı sonrasında “ciddi bir alerjik reaksiyon” gösterdiğini söyledi.

Yapılan açıklamada yalnızca, sağlık çalışanının durumunun stabil olduğu belirtildi; sağlık çalışanının kimliği, alerjik reaksiyonun sebebi ve kapsamı hakkındaki detaylar gizli tutuldu. Acil kullanımı onaylanan iki aşıdan hangisinin (biri Pfizer ve BioNTech, diğeri Moderna tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı) reaksiyona neden olduğu da belirsiz.

Aşıya karşı ciddi bir reaksiyon görüldü

New York Şehri Sağlık Bakanlığı duruma "Aşıların yan etkileri vardır ve alerjik reaksiyonların, nadir olmakla birlikte görülebildiği bilinmektedir. New York'ta 30 binden fazla COVID-19 aşısı uygulandı ve sadece tek bir sağlık çalışanında aşıya karşı ciddi bir reaksiyon görüldü". şeklinde bir açıklama getirdi.

Geçen hafta, üst düzey bir FDA yetkilisi, ajansın ABD'de Pfizer aşısına karşı beş alerjik reaksiyonu araştırdığını söyledi. Dr. Peter Marks, Moderna aşısında da kullanılan polietilen glikol adlı bir bileşenin "suçlu olabileceğini" söyledi.

ABD'de toplam vaka sayısı 18 milyonu geçti

Amerika’da koronavirüs toplam vaka sayısı 18 milyon 841 bin 531’e, toplam can kaybı ise 333 bin 110’a ulaştı. Bu hafta milyonlarca Amerikalı’nın Noel için uyarıları dikkate almayıp, seyahat etmesi ya da büyük gruplar halinde toplanmaları bekleniyor.

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