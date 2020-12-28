2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs salgını hızla tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde alınan tedbirlerle vaka ve hasta sayılarında düşüşü yaşansa da neredeyse her gün 250 kişi yaşamını sürdürüyor. Bir kesim aşıların bir an önce gelmesini beklerken bir kesim aşı karşıtlığı konusunda özellikle sosyal medyada paylaşımlar yapıyor. Uzmanlar ise aşılara güvenilmesi gerektiğini ve onay aşıların uygulanması gerektiğini belirtiyor. Peki, aşı zorunlu olacak mı?

Koronavirüs aşısı zorunlu mu olacak?

Milyonlarca kişi aşı yaptırıp yaptırmama konusunda kararsızken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak" ifadesini kullandı.