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Sağlık Koronavirüs aşısı yaptırmak zorunlu mu?
Sağlık

Koronavirüs aşısı yaptırmak zorunlu mu?

Herkes koronavirüs aşısını yaptırmak zorunda mı | Koronavirüs salgınının bitmesi için en önemli adım hiç kuşkusuz aşı olacak. Uzmanlar salgının sona ermesi için aşının son dörece önemli olduğunu vurguluyor. Buna rağmen aşı olmak istemeyen bir kesim mevcut. Peki, aşı olmak zorunlu mu? | Korona aşısı zorunlu mu olacak? | Koronavirüs aşısı kimlere yapılacak? | Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? | Koronavirüs aşısı paralı mı olacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-06 17:11:00 -
Koronavirüs aşısı yaptırmak zorunlu mu?

Hangi aşıyı olacaağıma kendim karar verebilir miyim? | Koronavirüs salgını başlar başlamaz dünyanın dört bir yanında aşı çalışmaları başladı. Ülkemizde de yerli aşı çalışmaları sürüyor. Ayrıca Pfizer-Biontech ile Çin aşısı Sinovac'ın Faz 3 çalışmaları ülkemizde yapıldı. Peki, aşı olmak zorunlu mu olacak?

Koronavirüs aşısı yaptırmak zorunlu mu?

Türkiye’ye aralık ayı içerisinde Çin’de 50 milyon doz aşı gelecek. Aşılar testlerden geçecek ve belirlenen ilk gruba uygulanmaya başlayacak. mRNA aşıları içinse hem Ayrıca Pfizer-Biontech hem de Rusya ile görüşmelerin sürdüğü biliniyor.

Vatandaşlar ise hangi aşının daha güvenli olacağı konusunda tartışıyor. Uzmanlar Çin’den gelecek olan aşının bilinen en eski aşı yöntemiyle geliştirildiğini ve güvenli olacağını belirtiyor. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun önerdiği aşıların herkes tarafından tercih edilmesi gerektiği uzmanlarca belirtiliyor.

Bilim insanları hangi aşının daha güvenli olacağını tartışırken yine de salgının sona ermesi için herkesin aşı olması gerektiğini ifade ediyor.

Şimdilik ülkemizde aşı olunması zorunlu şeklinde bir ifade bulunmuyor. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca herkese aşı yapılması gerektiğini ve vatandaşların ikna edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Ülkemize belirttiğimiz gibi öncelikle Çin aşısı gelecek. Sonrasında ise anlaşmalar doğrultusunda diğer aşıların gelmesi bekleniyor. Yerli aşının ise nisan ayında uygulanabileceği konuşuluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada vatandaşların yaptırmak istediği aşıyı eczaneden alabileceklerini ifade etmişti.

Aşılar için vatandaşların ücret ödemeyeceği hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı.

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