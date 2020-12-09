Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Türkiye'de önümüzdeki günlerde uygulanmaya başlanması planlanan inaktif aşıların güvenilirliği ve gönüllüler üzerindeki aşı çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısı ile ve Pfizer BioNTech firmalarının geliştirdiği mRNA aşısının Faz-3 klinik çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Balık, her iki çalışmanın gönüllülerinin takibini de yaptıklarını söyledi.

Koronavirüs aşısı yapıldıktan ne kadar süre sonra etki ediyor?

Pozitif olan bazı gönüllülerin boş aşıya denk gelenler olabileceğini belirten Balık, "İkincisi, aşı olduktan sonra vücudun bağışıklık yanıtı oluşturacağı yeterince süre geçmemiştir. Çünkü ikinci aşıdan 10 gün sonra aşı korumaya başlıyor. Bu süreden daha önce virüsle karşılaşmışsa bu kişiler ondan dolayı enfeksiyon almış olabilirler. Kaldı ki biz aşıyı olanlara da hastalığı geçirenlere de maske ve mesafe tedbirlerine uymayı öneriyoruz. Bunun nedeni şu, aşı olanlarda enfeksiyondan korunma, hastalığın ağır geçirilmesini önleme kesin olarak bilinen bir şey. Hastalığı ne oranda önlüyor veya enfeksiyonu aldıktan sonra başkalarına bulaşmayı ne kadar engelliyor, bununla ilgili bilgiler daha sonra ortaya çıkacak. Ön planda ağır hastalık geçirilmesini kesin önlüyor aşı, enfeksiyonun yayılma hızını kesinlikle yavaşlatacak, salgın hızını yavaşlatacak. Aşı tüm dünyada yaygın şekilde uygulanırsa bahar aylarında, yaza yaklaşırken enfeksiyonun hızında önemli ölçüde yavaşlama, sayılarda azalmayı göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs geçirenlerin de aşı olup olmayacağı konusunda soru işaretleri yaşandığına işaret eden Balık, şu değerlendirmeleri yaptı: "Faz-1, Faz-2 çalışmalarının sonuçları ve Faz-3'lerin ön raporlarına baktığımızda hastalığı geçirenlerin de aşılananların da bir süre sonra tekrar aşılanması gerektiğiyle ilgili bilgiler görülüyor. Hastalananların bir kısmında özellikle 3 aydan sonra ikinci kere hastalanma oranı var, çok fazla olmasa da. Aşının da koruyuculuk süresinin yaklaşık 6 ay ila 1 yıl olduğu öngörülüyor. Koronavirüs enfeksiyonlarının kalıcı bir bağışıklık oluşturmadığını biliyoruz. Grip aşısındakine benzer bir tablo bizi bekleyecek. Bundan 6 ay sonra mı 1 yıl sonra mı aşı yapılanlara tekrar aşı yapılacağıyla ilgili bilgiler daha da netleşmiş olacak. Aynı şekilde ikinci kere uygulamada tek doz yeterli olacak mı yoksa baştaki gibi iki doz arka arkaya yapılmak zorunda mı kalınacak bununla ilgili bilgiler Faz-3 çalışmalarının takibinden sonra ortaya çıkacak."

Gönüllüleri 1-2 yıllık sürelerle takip etmeyi sürdüreceklerini, aşının etkinliğiyle ilgili net verilerin 1-2 yıl sonra oluşacağını anlatan Balık, aşının acil bir durum söz konusu olduğu için yapıldığını belirtti.

Pandeminin tüm hızıyla devam ettiğini, ölümlerin olduğunu ifade eden Balık, bu hızla devam ederse ciddi anlamda hastalık yüküyle karşı karşıya kalınacağını, çok sayıda insanın hayatını kaybedeceğini söyledi.

Bilim dünyasının bu duruma çare üretmek zorunda olduğunu aktaran Balık, "Elimizdeki en önemli silah aşı. Bir an önce aşıyı insanlara kullanmaya başlamak salgının hızını yavaşlatmak açısından tek silah. Bundan dolayı ister istemez Faz-3 çalışmaları tümüyle yayınlanmasa bile uzun dönem sonuçlarını göremesek bile elimizdeki bilgilerle aşının güvenli ve etkili olduğunu görmek yeterli olacaktır." diye konuştu.