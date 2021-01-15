Korona aşısı olası yan etkileri | Ülkemizde sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı uygulanmaya başlandı. Sırasıyla 65 yaş üstü, risk taşıyan meslek gruplarında çalışanlar, kronik hastalıkları olanlar, 65 yaş altı aşı olacak. Aşı sırasını bekleyen vatandaşlar 600 bine yakın sağlık çalışanının aşılanmasının ardından ciddi yan etkiler görülüp görülmediğini merak ediyor. Peki, korona aşısı yan etkisi kaç kişide oldu?

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Koronavirüs aşısı yan etkisi yaşayan oldu mu?

CoronaVac aşısı klasik aşı yöntemiyle geliştirilen bir ilaç. Korona aşısı iki doz halinde uygulanacak. İkinci doz ilk dozun 28 gün sonrasında uygulanacak. 13 Ocak Çarşamba günü CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verildi. Onayın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri aşı oldu. 14 Ocak Perşembe günü ise 81 ilde sağlık çalışanları aşılanmaya başladı. Bir günde 285 bin kişiye aşı yapıldı.

Aşı için sıra bekleyenler ciddi bir yan etki gözlenip gözlenmediğini belirtiyor. Uzmanlar kolda ağrı, baş ağrısı, halsizlik dışında henüz ciddi bir yan etkinini görülmediğini hatta söz konusu yan etkilerin de son derece az kişide olduğunu belirtiyor.

14 Ocak Perşembe akşamı aşı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşının yan etkisi olup olmadığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda herhangi bir yan etki söz konusu değil. Evelallah sapasağlamım” dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, şu ana kadar hastanelerinde Kovid-19 aşısı yapılan 8 bin sağlık çalışanının hiçbirinde ciddi yan etki görülmediğini bildirdi.

Surel, “Her alanda mutlaka 10 hemşireye bir kişi olacak şekilde sorumlu doktorlarımız var. Her türlü müdahaleye hazır durumdayız ama şu ana kadar ciddi bir reaksiyonla karşılaşmadık. 'Omzum ağrıyor.', 'Biraz tansiyonum mu düştü acaba?' diyenler oldu. O da bir elin parmakları kadar, 8 bin kişide bunu normal karşılıyoruz. Fakat şu anda müdahale gerektirecek ciddi bir reaksiyon yaşamadık. Zaten klasik usulle hazırlanan ölü virüs aşısı olduğu için onu çok beklemiyoruz. Pratikte aşılamanın sorunsuz geçeceğini öngörüyorduk, buna rağmen en kötü ihtimale hazır olacak şekilde her türlü tedbirimizi aldık. Onlar kenarda tedbir olarak duruyor, inşallah sürecin sonuna kadar da öyle kalır” diye konuştu.