Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Dünya genelinde koronavirüsten 2 milyonu aşkın kişi yaşamını yitirdi. Salgınla ilgili müjdeli haberler ise aşılardan geldi. Birkaç firma tarafından aşı geliştirildi. Ülkemizde de 16 ayrı aşı çalışması sürüyor.

Türkiye ilk etapta Çin’den 3 milyon doz CoronaVac aşısı getirdi. 14 günlük testlerin ardından CoronaVac aşısı acil kullanım onayı aldı. Gelecek hafta gibi Çin’den Türkiye’ye 25-30 milyon doz daha aşı gelmesi bekleniyor.

Ülkemizde ilk olarak sağlık çalışanları aşı oluyor. Sağlık çalışanlarının ardından Bilim Kurulu’nun belirlediği sıralamaya göre vatandaşlara aşı yapılacak. Aşı sırasını bekleyenler, yan etkileri de araştırmaya başladı. Peki, korona aşısının yan etkileri var mı?

Koronavirüs aşısı yan etkisi oldu mu?

Koronavirüs aşısında ciddi yan etkilerin beklenmediği uzmanlarca belirtiliyor. 14 Ocak’tan itibaren ülkemizde aşılar yapılıyor ve hafif belirtiler dışında ciddi hiçbir yan etki gözlenmedi. Kolda kızarıklık, baş ağrısı, yorgunluk, ateş, kusma ve ishal aşının yan etkileri arasında yer alıyor. Aşı olan sağlık çalışanları aşı bölgesindeki kızarıklığın hızla geçtiğini, bir iki saat baş ağrısı çektiklerini ifade etti. Ancak bu belirtiler herkeste olmuyor. Belirti gösteren sayısının çok az olduğu ifade edildi. Uzmanlar aşı sonrası bol su tüketimini tavsiye ediyor. Böylelikle baş ağrısı yaşanmayacağı ifade ediliyor.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz, aşı yan etkilerini değerlendirdi. Gürbüz, “Sağlık çalışanlarına aşının ilk dozu uygulanıyor. Aşı yapılan sağlık çalışanları arasında bir kişide cilt döküntüsü, diğerinde ise hafif alerjik reaksiyon gelişti. Ama hayati bir soruna neden olmadı. Tedavileri uygulandıktan sonra evlerine gönderdik. Diğer hiçbir arkadaşımızda bir sağlık sorununa rastlamadık. Aşılamadan sonra sağlık çalışanları, hastalarının yanında kendilerini daha rahat hissetmeye başladı. Bu motivasyonla daha iyi bir verim alacağız. Mart ayından bu yana savaşıyoruz aşılamadan sonra rahatladık” dedi.