Aralık ayı sonunda Türkiye’ye getirilen CoronaVac aşısına ‘Acil Kullanım Onayı’ verildi. Onayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener aşı oldu. 15 Ocak Cuma günü saat 16.22’de Türkiye’de aşılananların sayısı 572.346’yıgeçti. Vatandaşlar aşıların yan etkileri olup olmadığını merak ediyor. Peki, korona aşısı yan etkisi nedir?

KORONAVİRÜS AŞILANANLARIN SAYISI GÜNCEL

Koronavirüs aşısı yan etkileri nelerdir?

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısının olası yan etkilerinde neler yapılması gerektiğini açıkladı.

Aşı yapılar bölgede ağrı, kızarıklık ya da şişlik varsa; bölgeyi ıslak havlu ile soğutmak ve kolu yüksekte tutmak gerektiği belirtildi. Ayrıca aşı uygulanana bölgeye doğrudan buz uygulanmaması gerektiği ifade edildi. Kolda yaşanabilecek ağrı için parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabileceği bildirildi.

Aşı sonrası yorgunluk: Aşı sonrasında yorgunluk hissedenlere ise "İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz" tavsiyesinde bulunuldu.

Aşı sonrası ateş, titreme: Aşının ardından ateş yaşayanlara istirahat ve yeterli sıvı tüketimi tavsiye edildi. Ayrıca ateş sorunu yaşayanların parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabileceği belirtildi.

Baş ağrısı: Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Kas/eklem ağrısı: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Kusma/ishal: Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.

Yapılan açıklamada aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği ifade edildi.