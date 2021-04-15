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Sağlık Koronavirüs aşısı tartışması! Bakan Koca gerekli cevabı verdi
Sağlık

Koronavirüs aşısı tartışması! Bakan Koca gerekli cevabı verdi

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un sosyal medya hesabından yaptığı eleştiriye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 01:14:00 -
Koronavirüs aşısı tartışması! Bakan Koca gerekli cevabı verdi

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un Twitter'da aşıların etrafa saçıldığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Gökhan Özoğuz'un tweet'ini alıntılayarak şu mesajı paylaştı:

"Gökhan Bey kardeşim, sorumluluk suçlamak manasına gelmez. Artan vaka sayısında suçumuz yok sorumluluğumuz var. 84 milyon beraber artırmadık vaka sayılarını ama birlikte mücadele etme sorumluluğumuz var. Destek olacağınızdan şüphem yok."

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