Koronavirüs aşısı piyasaya çıktı mı?

Korona salgınına karşı aşı çalışmaları sürüyor. Türkiye de dahil olmak üzere 6 ülkede 43 bin 500 kişi üzerinde test edilen aşının üreticilerinin bu ay sonunda acil kullanım onayı için başvuruda bulunmayı planladığı bildirildi. Pfizer ve BioNTech, ürettikleri koronavirüs aşısına ilişkin son bilgileri paylaştı. Koronavirüs salgını için ABD’li ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech’in ortak geliştirdiği aşı çalışmalarından gelen haber gündeme bomba gibi düştü. ABD’li ilaç şirketi Pfizer tarafından yapılan açıklamada, deneme aşamasında olan koronavirüs aşısının klinik denemelerinin son aşamasında başarılı olunduğu açıkladı. Pfizer ayrıca aşının ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylandıktan sonra piyasaya sürüleceği ifade edildi.