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Sağlık Koronavirüs aşısı piyasaya çıktı mı?
Sağlık

Koronavirüs aşısı piyasaya çıktı mı?

Koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Ülkeler salgına karşı yeni önlemlerini alırken, Corona aşısında ise çok yönlü çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkeler korona aşısını üretmek için test denemelerini gerçekleştirirken, Pfizer ilaç şirketi ile Türk doktorun başında bulundu BioNTech’in korona aşısına ilişkin çalışmasından son dakika güzel haber geldi. Peki Koronavirüs aşısı piyasaya çıktı mı? Korona aşısı ne zaman vurulmaya başlanacak? İşte korona aşısına ilişkin son dakika haberleri.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 11:08:00 - 2020-11-10 11:09:43
Koronavirüs aşısı piyasaya çıktı mı?

Korona salgınına karşı aşı çalışmaları sürüyor. Türkiye de dahil olmak üzere 6 ülkede 43 bin 500 kişi üzerinde test edilen aşının üreticilerinin bu ay sonunda acil kullanım onayı için başvuruda bulunmayı planladığı bildirildi. Pfizer ve BioNTech, ürettikleri koronavirüs aşısına ilişkin son bilgileri paylaştı. Koronavirüs salgını için ABD’li ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech’in ortak geliştirdiği aşı çalışmalarından gelen haber gündeme bomba gibi düştü. ABD’li ilaç şirketi Pfizer tarafından yapılan açıklamada, deneme aşamasında olan koronavirüs aşısının klinik denemelerinin son aşamasında başarılı olunduğu açıkladı. Pfizer ayrıca aşının ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylandıktan sonra piyasaya sürüleceği ifade edildi.

Prof. Dr. Uğur Şahin kimdir? Korona aşısını bulan BioNTech kurucusu Uğur Şahin nereli?
Prof. Dr. Uğur Şahin kimdir? Korona aşısını bulan BioNTech kurucusu Uğur Şahin nereli?

Biyografi

Prof. Dr. Uğur Şahin kimdir? Korona aşısını bulan BioNTech kurucusu Uğur Şahin nereli?

 

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