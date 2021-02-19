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Siyaset Koronavirüs aşısı olduğu kolu ile alay edilen Nilüfer verdiği cevap ile yürekleri burktu
Siyaset

Koronavirüs aşısı olduğu kolu ile alay edilen Nilüfer verdiği cevap ile yürekleri burktu

Koronavirüs aşısı olan Nilüfer, seneler önce geçirdiği kanser nedeniyle aşıyı sol kol yerine sağ kolundan oldu. Nilüfer, bu durumla alay eden takipçisine verdiği cevap ile yürekleri burktu.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 15:04:00 -
Koronavirüs aşısı olduğu kolu ile alay edilen Nilüfer verdiği cevap ile yürekleri burktu

65 yaşındaki şarkıcı Nilüfer, önceki gün koronavirüs aşısı yaptırdı ve o anları da Instagram hesabından yayınladı. Yıllar önce geçirdiği kanser nedeniyle korona aşısını sol kol yerine sağ kolundan olan şarkıcı, bu konuda kendisiyle alay eden takipçisine verdiği cevapla gündem oldu.

Nilüfer, aşı sırası gelince hastaneye giderek koronavirüs aşısı yaptırdı. O anları Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, "Karar verdim aşı oldum" dedi.

Kanser geçirdiğim için sol koldan olmadım

Şarkıcının paylaşımını gören bir sosyal medya kullanıcısı ise "Bu korona aşısı değil. Aşılar sol koldan Nilüfer Hanım. Bu ne şimdi?" yazıp gülücük emojisi koydu. Takipçisinden gelen bu mesaj karşısında şaşkına dönen Nilüfer ise "Hanımefendi ben meme kanseri geçirdim. Sol kol altındaki lenflerden işlem yapıldığı için aşı oraya yapılmadı. Gülünecek bir şey değilmiş değil mi?"

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