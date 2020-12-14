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Sağlık Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?
Sağlık

Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?

Koronavirüs aşısı ne zaman yapılmaya başlanacak? | Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını hızla tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka ise mart ayında tespit edildi. Bilim insanları salgının sona ermesi için toplumların yüzde 60 ila 70'nin aşılanması gerektiğini belirtiyor. Bazı ülkelerde aşılama çalışmalarına başladı. Peki, Türkiye'de koronavirüs aşıları ne zaman yapılacak? | Koronavirüs aşısı kime ne zaman yapılacak? | İlk koronavirüs aşısı kimlere yapılacak? | Koronavirüs aşısı ücretli mi olacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-14 12:20:00 -
Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?

Koronavirüs aşısı kime yapılacak? Koronoavirüs salgınının bitmesi eski normallere dönmek için toplumların büyük kısmının aşılanması gerekiyor. Ülkemizde ilk olarak Çin’den gelecek aşılar yapılacak. Vatandaşlar kimlere ne zaman aşı yapılacağını araştırıyor. Peki, koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?

Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?

İlk olarak Sinovac aşısı ülkemize gelecek. Önümüzdeki günlerde Sinovac aşının faz 3 çalışma sonuçları ilan edilecek. Ardından ülkemize aşılar gelecek ve 15-20 gün süren kapsamlı testlere tabi tutulacak. Test sonuçları olumlu çıkarsa aşılama çalışmaları başlayacak. Her şey yolunda giderse ilk aşıların aralık ayının son haftasında başlaması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşıların yapılacağı sıralamayı geçtiğimiz günlerde açıkladı. Koca’nın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

Bu önceliklere göre aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlanmaktadır. İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacaktır.

İkinci aşamada, toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacaktır.

Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamaktadır.

Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır.

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