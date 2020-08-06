Koronavirüs aşısı fiyatı ne kadar? Koronavirüs aşısı ne kadara satılacak?

ADZ122 ası verilen aşının tek dozunun Avrupa’da 2,5 euroya (yaklaşık 20-25 Türk Lirası) uygulanması ve dünya genelinde 2,1 milyarı aşkın doz üretilmesi hedefleniyor.

200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs nedeniyle meydana gelen ölümlerin sayısı 710 bini aşarken küresel ilaç firmaları Covid-19’a karşı aşı yarışında kıyasıya bir mücadele veriyor. Bu kapsamda, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) açıklamasına göre en çok umut vaat eden aşılardan birini geliştiren İngiltere merkezli ilaç firması AstraZeneca, Çin ile ilk tedarik anlaşmasını imzaladı.

Koronavirüs aşısıyla ilgili çalışma yürüten firmalardan bir diğeri olan Moderna, üreteceği Covid-19 aşısının fiyatını açıkladı. Moderna CEO'su Stéphane Bancel, bir doz aşı fiyatının 32-37 dolar arasında olacağını söyledi. Geçtiğimiz hafta basına yansıyan haberlerde fiyat aralığının 50-60 dolar aralığında olacağı belirtilmişti.

Aşı çalışmalarına ilk başlayan şirketlerden olan ve şimdiye kadar piyasada hiç bir ilacı olmamasına karşın ABD hükümetinden 1 milyar dolara yakın maddi destek alan Moderna, geçtiğimiz haftalarda üçüncü faz testlere başladığını duyurmuştu. Şirketin Eylül ayına kadar tamamlamayı planladığı üçüncü faz testlere 30 bin kişi katılacak.

Moderna'nın üreteceği aşının fiyatının ne olacağı ise uzun süredir merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta İngiliz Financial Times, adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, aşının bir dozunun 50-60 dolar olabileceğini yazmıştı.

Fiyatı düştü

Ancak bugün şirketten gelen açıklama bu fiyatın daha düşük olacağına işaret ediyor. Moderna CEO'su Stéphane Bancel, düşük hacimli anlaşmalarda bir doz aşı fiyatının 32-37 dolar arasında olacağını söyledi. Bancel, yüksek hacimli siparişlerde ise fiyatın daha da düşebileceğini kaydetti..