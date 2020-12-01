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Sağlık Koronavirüs aşısı eczanelere geldi mi?
Sağlık

Koronavirüs aşısı eczanelere geldi mi?

Koronavirüs aşısı ile ilgili merak edilen detaylar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan gelmişti. Koronavirüs aşısının eczanelerde satışı olacak mı, ücretsiz mi olacak? İşte koronavirüs aşısı hakkında merak edilen ayrıntılar…

Yeniakit Publisher
2020-12-01 12:50:00 -
Koronavirüs aşısı eczanelere geldi mi?

Birçok insan koronavirüs aşısının hem fiyatı hakkında hem de eczanelerde satışı olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Koronavirüs aşıları eczanelere geldi mi, ne kadar olacak?

Koronavirüs aşıları ücretli mi olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çinli ilaç firması 'Sinovac'ın aşısı için açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, aşı uygulamalarının kesinlikle ücretsiz yapılacağını ve vatandaştan hiçbir ücret talep edilmeyeceğini söyledi.

Koronavirüs aşısı eczanelerde satılacak mı?

Bakan Koca, başka üretici şirketlerin ürettiği farklı aşılar için ruhsatlandırma işlemleri de süreceğini belirtti. Koca, ruhsatlandırma tamamlanınca da o aşıların eczanelerde ücretli olarak satılmasına izin verileceğini ifade etti.

Geçtiğimiz haftada SinoVac şirketinin ürettiği CoronaVac aşısı dışındaki aşıların eczaneler aracılığı ile temin edilebileceği bilgisi alındı. Yani ABD'li Moderna, Biontech-Pfizer veya AstraZeneca-Oxford'un ürettiği aşılardan yararlanmak isteyen vatandaşlar eczanelere gidecek.

Devletin yapacağı Çin aşısı olan CoronaVac, tamamen ücretsiz olup SGK tarafından karşılanacak. Diğer aşıların Türkiye'de kaç paraya satılacağına dair henüz bilgi yok.

ABD tarih verdi mi, aşıların dağıtımı ne zaman olacak?

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen iki aşının yılbaşından önce dağıtımına başlanacağını duyurdu.

ABD Bakanı Azar, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay almak için daha önce başvuru yapan Pfizer'ın yanı sıra henüz yeni başvuru yapan Moderna firmalarının onay almalarını beklediğini belirtti.

FDA, 10 Aralık'ta Pfizer'ın Covid-19 aşısını onaylamayı görüşmek için bir araya gelecek. Pfizer'ın onay alması halinde günler içerisinde bu aşının dağıtımı olacağını belirten Bakan Azar, Moderna’nın da bunun bir hafta ardından geldiğini ifade etti. Azar, böylelikle yılbaşından önce iki aşının da Amerikan halkının kullanımına sunulacağını da duyurdu.

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