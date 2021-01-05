Koronavirüs aşı randevuları nereden yapılacak?
Covid-19 salgınının dünya üzerindeki etkisini bitirmek üzere aşılama çalışmaları başladı ve ülkemize de aşılar ulaştı. Peki koronavirüs aşı randevuları nereden yapılacak?
Sağlık Bakanlığı, uygulanacak olan Covid-19 aşısının, Aile Sağlığı Merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerinde oluşturulacak Covid-19 aşı uygulama birimlerince yapılacağını, aşı olacak vatandaşların ise bu birimlere MHRS (Merkezi Hastane Randevu Sistemi) sistemi üzerinden alacakları randevu ile başvuracaklarına ilişkin 81 ilin Sağlık Müdürlüklerine yazı gönderdi.