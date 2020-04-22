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Koronavirüs artık o listede! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bulaşıcı hastalıkların sürekli ve sistematik olarak gözetlenerek analizindeki (sürveyans) esasların belirlendiği yönetmelikte değişikliğe gidildi.

2020-04-22 02:37:00 -
Koronavirüs artık o listede! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine göre; Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Yönetmelikteki 'Bildirime Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi'ne 81'inci madde olarak Covid-19 (yeni koronavirüs hastalığı) maddesi eklendi.

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