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Aktüel Koronavirüs, Almanya'da geleneksel büyük mağazalardaki krizi büyüttü
Aktüel

Koronavirüs, Almanya'da geleneksel büyük mağazalardaki krizi büyüttü

Ülkede büyük mağazaların cirosu, bu yılın ikinci çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 21,3 düştü

Yeniakit Publisher
2020-10-05 15:06:49 -
Koronavirüs, Almanya'da geleneksel büyük mağazalardaki krizi büyüttü

BERLİN (AA) - Almanya'da geleneksel büyük mağazaların (department stores) cirosu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle düştü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), büyük mağazaların satışlarına ilişkin ağustos ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, koronavirüs salgını, Almanya'da klasik büyük mağazalardaki krizi artırdı. Bu mağazaların cirosu reel olarak ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 düştü. Ciro, ikinci çeyrekte ise 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 21,3 geriledi.

Koronavirüs krizinde beklentilerin üzerinde artış kaydeden internet ve posta yolu ile satışlar da ağustosta 2019'un aynı ayına göre yüzde 22,9, bu yılın ikinci çeyreğinde de yüzde 32 arttı.

Verilere göre, 1999-2019'da Almanya'da büyük mağazaların cirosu reel olarak yüzde 42,1 azalırken, internet üzerinden yapılan ticaretin cirosu yüzde 120,3 artış kaydetti.


- "Büyük mağazaların şubeleri birçok yerde kapanıyor"


Destatis açıklamasında, "Büyük mağazaların şubeleri birçok yerde kapanıyor. Şehir merkezleri ve yayaların yoğun olduğu bölgeler daha az çekici hale geliyor." denildi.

Açıklamada, koronavirüs salgını öncesi bile internet yolu ile satışların sabit perakendeciler ve büyük mağazalar için büyük bir rekabet oluşturduğu belirtildi.

20 yıl önce Amazon'un Almanya'daki ilk deposunu açtığını hatırlatılan açıklamada, "Özellikle 1999'dan 2019'a kadar internet üzerinden perakende satıştaki artış, büyük mağazalardaki düşüşle beraber geldi. Sabit perakendeciler satışlarını yüzde 11,2 artırdı fakat internet satışlarının büyümesinin çok altında kaldı." ifadeleri kullanıldı.

Büyük mağaza zincirlerinin düşen satışlarının bir nedeninin de azalan ürün çeşitliliği olduğu vurgulanan açıklamada, bu mağazaların internet üzerinden satışlarda çeşitlilik ve fiyatlarla rekabet edemediği kaydedildi.

Bu arada, Almanya'da 2019'da internetten alışveriş yapanların yüzde 68'i giyim, spor malzemeleri ve ayakkabı satın aldı.


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