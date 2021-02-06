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Sağlık Koronavirüs 3. dalga olur mu?
Sağlık

Koronavirüs 3. dalga olur mu?

Koronavirüs rakamlar artar mı? Tüm dünya gibi Türkiye’de de koronavirüse karşı büyük bir mücadele içerisinde. Ülkemizde pek çok tedbir uygulanıyor. Bir yandan hayatın ne zaman normale döneceği araştırılıyor bir yandan da salgının şiddetlenip şiddetlenmeyeceği merak ediliyor. Peki, koronavirüs 3. dalga olur mu?

Yeniakit Publisher
2021-02-06 14:31:00 -
Koronavirüs 3. dalga olur mu?

Koronavirüs salgınının sona ermesi en büyük temenni. Dünyanın dört bir yanında insanlar eski yaşamlarına ne zaman döneceklerini araştırıyor. Normalleşmenin yanı sıra artan vakalar da kaygı yaşatıyor. Peki, salgında tedbirlere rağmen 3.dalga yaşanır mı?

Koronavirüs 3. dalga olur mu?

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova 3. Dalga konusunda uyarılarda bulundu.

Taşova, tedbirlerin işe yaradığını ancak en ufak gevşemenin vaka sayılarını artıracağını vurgulayarak, "Çünkü aşılamayı daha henüz istediğimiz düzeye ulaştıramadık, onun ulaşması lazım. Aşılama ve uzun süre izolasyonda kalmanın vermiş olduğu sıkıntı, aşılamanın vermiş olduğu rehavet ile maske, mesafe ve hijyen kurallarının ihmal edilmesi özellikle o beklediğimiz üçüncü dalganın oluşmasına neden olabilir. Buna çok dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.

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