Koronavirüs salgınının sona ermesi en büyük temenni. Dünyanın dört bir yanında insanlar eski yaşamlarına ne zaman döneceklerini araştırıyor. Normalleşmenin yanı sıra artan vakalar da kaygı yaşatıyor. Peki, salgında tedbirlere rağmen 3.dalga yaşanır mı?

Koronavirüs 3. dalga olur mu?

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova 3. Dalga konusunda uyarılarda bulundu.

Taşova, tedbirlerin işe yaradığını ancak en ufak gevşemenin vaka sayılarını artıracağını vurgulayarak, "Çünkü aşılamayı daha henüz istediğimiz düzeye ulaştıramadık, onun ulaşması lazım. Aşılama ve uzun süre izolasyonda kalmanın vermiş olduğu sıkıntı, aşılamanın vermiş olduğu rehavet ile maske, mesafe ve hijyen kurallarının ihmal edilmesi özellikle o beklediğimiz üçüncü dalganın oluşmasına neden olabilir. Buna çok dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.