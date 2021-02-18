Koronasomnia nedir? Covidsomnia belirtileri neler?

Uyku yitimi, pandemi döneminde olsun ya da olmasın başa çıkması zor bir sorundur. Uykuya geçmekte düzenli olarak sorunlar yaşamak veya düşük uyku kalitesi, uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bunlardan bazılarını obezite, kaygı bozukluğu, depresyon, kalp ve dolaşım yolları hastalıkları ile diyabet olarak sıralayabiliriz.

Pek çok sağlık kuruluşu günde yedi saatten az uyumayı yetersiz uyku olarak tanımlıyor ve bu işyerinizdeki performansınızı da olumsuz yönde etkileyebiliyor. Pek çok araştırma yetersiz uyku halinde hata yapma ihtimalinin ve tepki süresinin arttığını, konsantrasyonun ve moralin azaldığını gösteriyor.

Uykusuzluk neye yol açar?

Herkes ara sıra uykusuzluk yaşayabilir. Ancak aşağıdaki özelliklere sahip olanlar daha yüksek uykusuzluk riski altındadır:

Kadınlar: Adet döngüsü sırasında ve menopozda gözlenen hormonal değişiklikler uykuya etki edebilir. Menopoz sırasında gece terlemeleri ve sıcak basmaları genellikle uykuyu etkiler. Hamilelikte de uykusuzluk sık gözlenen bir durumdur.

60 yaşın üzerindekiler: Uyku düzenindeki ve sağlıktaki değişikliklerden dolayı uykusuzluk yaşla birlikte artış göstermektedir.

Ruh sağlığı bozuklukları veya fiziksel sağlık durumları: Zihinsel veya fiziksel sağlığınızı etkileyen birçok konu uykuyu da etkileyebilir.

Stres: Stresli zamanlar ve olaylar geçici uykusuzluğa neden olabilir. Büyük veya uzun süreli stres, kronik uykusuzluğa da neden olabilir.

Düzensiz yaşam: Örneğin işte veya seyahatte vardiyaları değiştirmek uyku-uyanıklık döngüsünü bozabilir.

Uykusuzluk belirtileri nelerdir?

İnsomni yani uykusuzluk azalmış ve/veya kalitesiz yetersiz gece uykusu dolayısıyla gün içinde insan sağlığını, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen; yorgunluk, bitkinlik, öğrenme, konsantrasyon güçlüğü, aşırı sinirlilik hali ve bazı psikolojik belirtiler ortaya çıkaran önemli bir rahatsızlıktır.