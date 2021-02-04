2019 yılının aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs salgını devam ediyor. Salgının sona ermesi için toplumların aşılanması son derece önemli. Pek çok aşı geliştirildi. Ülkemizde CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verildi. Aşının yanı sıra bilim insanları hastalığı tedavi edecek ilaçlar üzerinde de çalışıyor. Peki, koronanın ilacı bulundu mu?

Koronanın ilacı bulundu mu?

Çin-Türkiye İkili Çağrı Ortak Projesi kapsamında Şanghay Üniversitesi ile Kocaeli Üniversitesi Antikor Üretim Birimi ve Protein Araştırmaları Birimi ortak bir çalışmaya başladı.

İki yıl sürmesi planlanan çalışmada virüsün hücre içine girmesini engelleyecek ilaç üzerinde çalışılıyor. KOÜ Antikor Üretim Birimi Sorumlusu Prof. Dr. Aynur Karadenizli, “Korona virüslere özgü, korona virüsün tedavisinde kullanılacak ilaç molekülerlerimiz yok. Yani özgün molekülerlerimiz, tedavi yöntemlerimiz yok. Bu projede, bu konuda bir umut olabilecek özelliğe sahip yeni bir tedavi stratejisi ile korona virüs ailesinin hücre içerisine girişini bloke eden ve aynı zamanda hücre içerisindeyken bu virüsün ölümünü sağlayan bir mekanizma üzerinde, ‘Protek’ dediğimiz protein hedefli molekül üzerinde çalışmaktayız. Projede bir protein kısmı var, bir antikor üretimi kısmı var. Bu her ikisini de biz kendi laboratuvarlarımızda, Kocaeli Üniversitesi Protein Araştırmalar Birimi ve Antikor Üretim Birimi'nde gerçekleştireceğiz. Burada oluşturduğumuz protein ve ona karşı oluşan antikordan sonra protek molekülünü gerçekleştireceğiz” dedi.

Prof. Dr. Karadenizli, “Hem mevsimsel korona virüs üzerine, hem de Sars ve Mers gibi insan hayatını oldukça etkileyen korona virüs üyeleri üzerinde etkisini test edeceğiz. Bu hazırlamış olduğumuz molekülün virüsler üzerinde ne kadar etkili olduğunu araştıracağız. Kişinin tedavi uygulayabilmek için virüsle enfekte olması gerekiyor. Kurallara dikkat etmeyen kişiler enfekte olacaktır. Hazırlamış olduğumuz bu model ile enfekte olan kişiler tedavi olacaktır. Bunu umut ediyoruz ve bu konuda çalışıyoruz. Tabii ki bunların hayata geçmesi, yani bir ilaç molekülünün geliştirilmesi rolü bizi çok mutlu ediyor. Tüm dünyanın sorunu olan bir hastalıkta, tedavide çare olabilecek bir konu olması hepimizi çok mutlu ediyor. Umarım başarı ile sonuçlanır ve hep beraber bunun mutluluğunu yaşarız” şeklinde konuştu.