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Spor

Koronadan sonra yerleşmişti... Ronaldo mahsur kaldı

Koronavirüs salgını sonrası Madeira Adası'na yerleşen futbolcu Cristiano Ronaldo, özel jetinin adaya ulaşamaması nedeniyle mahsur kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 12:38:00 -
Koronadan sonra yerleşmişti... Ronaldo mahsur kaldı

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo doğduğu Portekiz kenti Madeira Adası'nda mahsur kaldı. Takımı Juventus bugünden itibaren İtalya'nın Turin kentinde yeniden antrenmanlara başlayacak olsa da Ronaldo gidemiyor.

Karantina önlemlerini gevşetme kararı alan İtalyan hükümeti A takımlarının sahalara dönmesine yeşil ışık yaksa da Portekiz haber kanalı TVI, İspanya'nın seyahat kısıtlamaları nedeniyle Ronaldo'nun özel jetinin Madrid'den kalkamadığını belirtti.

NTV'deki habere göre 35 yaşındaki futbolcu, 30 milyon sterlinlik Gulfstream G650 jetinin Madrid'den kalkarak onu Portekiz sahili dışındaki ada evinden almasını ve ardından Juventus'un 2019/20 sezonunun devamı için doğrudan Turin'e transfer etmesini planlamıştı. Ancak uçak üç kez kalkış yapmayı deneyip başarılı olamadı. Ronaldo şimdi İtalya'ya tekrar uçmadan önce bir süre daha Madeira'da kalmak zorunda olabilir.

İtalyan hükümeti başlangıçta 18 Mayıs'a kadar tüm takım sporlarını yasaklamıştı, ancak bazı bölgelerde kuralları gevşettikten sonra spor kararını iki hafta öne çekti. Ronaldo, 26 yaşındaki İspanyol kız arkadaşı Georgina Rodriguez ve çocukalarıyla adada karantinada kalmıştı. Sosyal medyadan "Evde kal" çağrısı yapan futblcunun ailesiyle birlikte dışarıda görüntülenmesi eleştiri konusu olmuştu.

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