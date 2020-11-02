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Sağlık Koronadan sonra şimdi de bu! 'Kawasaki' salgına dönerse çocuklar ölür
Sağlık

Koronadan sonra şimdi de bu! 'Kawasaki' salgına dönerse çocuklar ölür

Asya kökenli Kawasaki hastalığının koronayla birlikte Türkiye'de artışa geçtiğini belirten Dr. Kenan Barut, “Yoğun bakımda yatan çocuklar var. Vakalar daha da artarsa ölümcül sonuçları olur” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 10:22:00 -
Koronadan sonra şimdi de bu! 'Kawasaki' salgına dönerse çocuklar ölür

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Barut, Japonya’da sık görülen Kawasaki hastalığının Türkiye’de de arttığını söyledi.

Barut “Doktor arkadaşlarımızla konuştuğumuzda Ankara’da, Kayseri’de, diğer Anadolu bölgelerinde ve İstanbul’da bu vakaların sıklığından bahsediyorlar” diye konuştu.

"Çocukları parklara maskesiz götürmeyin"

Hijyen kuralarına önem verilmesini isteyen Barut, “Yoğun bakımlarımızda bu durumdan mustarip çocuklar var. Salgın eğer pik yaparsa, bu vakalar daha da artacak. Kesinlikle ölümcül sonuçları olur. Çocukları özellikle parklara maskesiz götürmeyin” dedi.

Tedavi edilmezse kalbi vuruyor Kawasaki hastalığı özellikle 5 yaş altı çocuklarda üç günden uzun süren ateş, döküntü, ağız içinde, dilde ve gözlerde kızarıklıkla kendisini gösteriyor. Tedavi edilmezse uzun süreli kalp komplikasyonlarına sebebiyet verip ölüme neden oluyor.

Korona tetikliyor

Çocukların koronavirüsü hafif atlattığını ancak virüsün Kawasaki hastalığını tetiklediğini belirten Barut, “Kawasaki hastalığının Kovid-19 ile eş zamanlı mı yoksa virüsü yendikten sonra mı görüldüğü tam bilinmiyor. Ancak çocukta düşmeyen ateş, döküntü, yorgunluk, halsizlik, organ fonksiyon bozukluğunu gösteren solunum zorluğu, ciddi ishaller, el ayaklarda şişme gibi bulgular varsa mutlaka hastaneye götürülmeli” diyerek aileleri uyardı.

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