Koronadan sonra bu vekiller ‘vatana ihanetten’ yargılanmalı

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CHP'nin, koronavirüsle mücadeleyi lekelemesi için görevlendirdiği milletvekili Murat Emir, her açıklamasında biraz daha batıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadelede halkı tedirginliğe sevk etme konusunda elinden geleni ardına koymayan, her defasında rezil rüsva olan Murat Emir, yine skandal bir açıklamalayla gündeme geldi.

Emir, devletin Çin'den aşı tedarik etmek için aracı firma ile çalıştığını, firmanın aşıyı 7 dolara alıp devlete 12 dolardan sattığını ileri sürdü.

Murat Emir daha önce koronavirüs hastalarına son kullanma tarihi geçmiş ilaçların verildiğini, günlük vaka sayılarının gizlendiğini, Türkiye'deki günlük vaka sayısının dünya genelinden 7 kat fazla olduğunu, vefat sayılarının az açıklandığını iddia etmişti. Ayrıca Murat Emir, Bakan Koca ve Bilim Kurulu'nun defalarca açıkladığı konuları tekrar gündeme getirerek, cevabı verilmiş soruları tekrar tekrar sorması nedeniyle de tepkilerin odağı haline gelmişti.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, CHP'li vekillerin koronavirüs salgınıyla mücadeleyi baltalamak için ortaya attıkları yalanlar da masaya yatırıldı.

Murat Alan konuya dair, "Yarın tarihin hatırlayacağı isimlerden biri olacak Murat Emir yeni bir senaryoyla geliyor karşımıza. Aşının gelişi 7, satışı 12 dolar diyor. Bir de bizi susturmak için dava açıyorlar diyor. Varsa haklılığın, davada belgelerini gösterirsin, aklandım diye ortaya çıkarsın, Sağlık Bakanlığı'nı mahkum ettirdim dersin, korkmazsın" dedi.

Ali Karahasanoğlu ise, "Aslında bunları saklayıp, bu arkadaşları koronavirüs salgınından sonra vatan hainliğinden yargılattırmak lazım. Niçin böyle söylüyorum; daha evvelki olayı hatırlattınız. Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı, hiçbir aracı kurum olmadığını, aşıların direkt Çin devletinden alındığını Şubat ayında açıkladı. Hemen Murat Emir isimli şahıs bir buçuk ay sonrasında bir belge gösteriyor, Çin'in Türkiye'deki distribütörü, bakın aracı firma değil, ticaret için aşıyı alıp Türkiye'ye satan firma değil, Çin'de aşıyı üretip dünyaya gönderen firmanın temsilcisi..." ifadelerini kullandı.