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Koronadan değil! Aydın'ın sokağa çıkmama nedeni başka

Kovid-19 tedbirleri kapsamında son haftalarda sürekli sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı için boş kalan Aydın sokakları bu hafta yasaktan değil sıcaktan boş kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 21:37:00 -
Koronadan değil! Aydın'ın sokağa çıkmama nedeni başka

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da son yılların en sıcak Mayıs ayı yaşandı. Aydın’da bir hafta öncesine kadar mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı birden yükselerek mevsim normalleri üzerine çıktı. Ani değişen hava sıcaklığı şaşkınlığa neden olurken, yaşanan sıcaklığın da Mayıs ayında son çeyrek asırda görülen en yüksek sıcaklar olduğu bildirildi.

Sıcaklık nedeniyle Aydın’ın en yoğun olan kent meydanı ve şehir merkezi sabahtan akşama kadar sakinliğini korudu. Mecbur kalmadıkça kimse dışarı çıkmazken işi dolayısıyla dışarı çıkanlar da bir an önce evine döndü. Bu hafta sonu Aydınlılar yasaktan değil 44 dereceye kadar yükselen sıcaklar nedeniyle evde kaldı.

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