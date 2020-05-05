Koronadan da ekmek çıkmayınca kırıntıya dönüş… ‘Çakılıyor’ diye yaza yaza çakıldılar

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CHP yanlısı paçavra Kemalist Cumhuriyet gazetesi her güne özel yalan haberleriyle üzerine düşen provokasyon görevini yerine getirmeye devam ediyor.

Başta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) olmak üzere tüm dünya Türkiye’nin başarıyla yürüttüğü koronavirüs salgınıyla mücadeleyi takdirle karşılarken içerideki batı piyonları ise algı operasyonu yürütmenin peşine düştü.

Türkiye’nin önceden aldığı tedbirler ve salgın süresince yaptığı kritik hamlelerle koronavirüsün yayılmasını engellemesini ve onlarca ülkeye tıbbi yardımda bulunabilecek güçte olmasına gözlerini kapayan Cumhuriyet gazetesi bugün yine ‘yalan’ bilgilerle dolu bir habere imza attı.

Koronadan ümidi kesip ekonomiye saldırdılar

Koronavirüsten istediği algıyı oluşturamayan gazetede yine ekonomi üzerinden algı operasyonu çekti.

“Ekonomi çakılıyor” başlığıyla gazetenin manşetinden verilen haberde gıda ürünlerinin zamlandığı, üreticinin sıkıntıda olduğu, dövizin tükendiği ve imalatın durduğu gibi hezeyanlar savuruldu.

Masabaşı üretilen haberde elle tutulur bir verinin paylaşılmaması ise asıl amacın kara propaganda yürütmek olduğunu gözler önüne serdi.

Okuyucularının aklıyla adeta alayeden Cumhuriyet’in koronadan ümidini kesip yeniden ekonomiye saldırması solak medyanın içerisinde bulunduğu içler acısı durumu bir kez daha gösterdi.