Korona yasakları bitiyor mu? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok kısıtlama uygulanıyor. Hafta sonu yasakları devam ederken pek çok işletme de kapalı. Özellikle esnaf yasakların ne zaman kaldırılacağını merak ediyor. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi. Korona yasakları kaldırılıyor mu?

Korona yasakları ne zaman bitecek? Korona yasakları bitiyor mu açıklama geldi

Bilim Kurulu toplantısı 10 Şubat Çarşamba günü toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Bilim kurulu kısıtlamaların esnetilmeden vakaların takibe devam edilmesi gerektiği görüşünde. Var olan tedbirler devam etmeli. Yeni bir tedbir şu an öneri olarak düşünülmüyor” dedi.