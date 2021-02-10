Korona yasakları ne zaman bitecek? Korona yasakları bitiyor mu açıklama geldi
Korona yasakları kaldırılacak mı? Koronavirüs salgınında son iki hafta hissedilir ölçüde vaka artışı yaşanıyor. Bir yandan mutasyonlar merak edilirken bir yandan da vatandaşlar kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağını araştırıyor. Konu hakkında beklenene açıklama geldi. Peki, korona yasakları ne zaman kaldırılacak? Koronavirüs yasakları ne zaman bitiyor?
Korona yasakları bitiyor mu? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok kısıtlama uygulanıyor. Hafta sonu yasakları devam ederken pek çok işletme de kapalı. Özellikle esnaf yasakların ne zaman kaldırılacağını merak ediyor. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi. Korona yasakları kaldırılıyor mu?
Korona yasakları ne zaman bitecek? Korona yasakları bitiyor mu açıklama geldi
Bilim Kurulu toplantısı 10 Şubat Çarşamba günü toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Bilim kurulu kısıtlamaların esnetilmeden vakaların takibe devam edilmesi gerektiği görüşünde. Var olan tedbirler devam etmeli. Yeni bir tedbir şu an öneri olarak düşünülmüyor” dedi.