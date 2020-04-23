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Aktüel

Korona virüsü yenen yaşlı adam alkışlarla taburcu edildi

Bartın’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşan 67 yaşındaki yaşlı adam alkışlarla hastaneden taburcu edildi.

2020-04-23 16:03:43 -
Korona virüsü yenen yaşlı adam alkışlarla taburcu edildi

Bartın’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşan 67 yaşındaki yaşlı adam alkışlarla hastaneden taburcu edildi.


Bartın Devlet Hastanesine Covid-19 hastalığı belirtileriyle başvuran 67 yaşındaki ismi öğrenilemeyen yaşlı adam testlerinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındı. İki haftalık tedavisinin ardından virüsü yenmeyi başaran yaşlı adam sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi.


Taburcu edildiği sırada kendisini alkışlayan sağlık çalışanlarına teşekkür eden yaşlı adam “Bende hepinizi alkışlıyorum” ifadelerini kullandı.


Bartın’da korona virüsü yenerek taburcu edilenlerin sayısı ise 25 oldu.

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