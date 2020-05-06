  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Korona virüsü yenen doktor alkışlarla taburcu oldu

23 gündür Korona virüs (Covid-19) tedavisi gören Uzman Doktor Aydın Kayır, iyileşerek meslektaşlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 11:29:37 -
Korona virüsü yenen doktor alkışlarla taburcu oldu

23 gündür Korona virüs (Covid-19) tedavisi gören Uzman Doktor Aydın Kayır, iyileşerek meslektaşlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.


Silivri Devlet Hastanesi’nde doktor olarak çalışan 67 yaşındaki Uzm. Dr. Aydın Kayır, 23 gün önce korona virüs tanısı konularak tedaviye alındı. Tedavi sonrasında Uzm. Dr. Kayır, meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu oldu.


Çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Kayır, "Buraya yattığım 13 Nisan’dan itibaren gerek Başhekimimiz, Serdar Bey, Soner Bey ve Zeynep Hanım, beni çok yakından takip ettiler. Çalışma günü değil deyip, yanıma gelmemezlik yapmadılar. Moral ve motivasyon verdiler. Kat sorumlusu hemşire Remziye Hanıma ve ekibine de çok teşekkür ederim. Benim en çok çekindiğim yoğun bakımda yine Nejla Hanım ve tüm ekibi bana çok iyi yaklaştılar. Hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.


Uzm. Dr. Aydın Kayır’ın 14 günlük karantina sonrasında görevine devam edeceği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı