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Sağlık

Korona virüsü sivrisinekle bulaşır mı?

Korona virüsü sivrisinekle bulaşır mı? Sarı humma ve nil virüsünü taşıyan hastaların, sivrisinek yoluyla bu hastalığı kaptığı öğrenildi. Ardından binlerce vatandaş, tıpkı söz konusu olay gibi, koronavirüsün de sivrisinek yoluyla bulaşıp, bulaşmayacağı konusunda araştırmalar yapmaya başladı. Peki ama coronavirüs sivrisinekle bulaşır mı? Sivrisinekten koronavirüs kapar mıyım? Sivrisinek ısırığı ile Kovid-19 olan var mı? İşte merak edilen soruların cevapları...

Yeniakit Publisher
2020-05-15 17:31:00 -
Korona virüsü sivrisinekle bulaşır mı?

Sarı humma ve nil virüsünün bulaşmasıyla doktora görünen birkaç kişinin, sivrisinekler nedeniyle bu virüsü kaptığı öğrenildi. Söz konusu olayın üzerine gündemden inmeyen koronavirüs için, aynı tehlikenin olup olmadığıda merak konusu haline geldi.

Korona virüsü sivrisinekle bulaşır mı?

Corona sivrisinekler aracılığı ile bir başka kimseye bulaşmaz. Yeni Coronavirüs sivrisinek ısırığı ile de kimseye bulaşmaz. Bugüne kadar aksini gösteren herhangi bir bilgi ya da kanıt yoktur. Yeni Koronavirüs, enfekte olmuş bir kişinin öksürmesi ya da hapşırması ile ortaya çıkan damlacıklarla yayılan solunum bir virüsüdür.

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