Sarı humma ve nil virüsünün bulaşmasıyla doktora görünen birkaç kişinin, sivrisinekler nedeniyle bu virüsü kaptığı öğrenildi. Söz konusu olayın üzerine gündemden inmeyen koronavirüs için, aynı tehlikenin olup olmadığıda merak konusu haline geldi.

Korona virüsü sivrisinekle bulaşır mı?

Corona sivrisinekler aracılığı ile bir başka kimseye bulaşmaz. Yeni Coronavirüs sivrisinek ısırığı ile de kimseye bulaşmaz. Bugüne kadar aksini gösteren herhangi bir bilgi ya da kanıt yoktur. Yeni Koronavirüs, enfekte olmuş bir kişinin öksürmesi ya da hapşırması ile ortaya çıkan damlacıklarla yayılan solunum bir virüsüdür.