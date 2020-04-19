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Yerel

Korona virüsle mücadele eden ekiplere teşekkürlerini sosyal medyadan ilettiler

İzmit’te yaşayan vatandaşlar, korona virüse karşı denezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi ekiplerine sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak teşekkür ettiler.

2020-04-19 17:32:39 -
Korona virüsle mücadele eden ekiplere teşekkürlerini sosyal medyadan ilettiler

İzmit’te yaşayan vatandaşlar, korona virüse karşı denezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi ekiplerine sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak teşekkür ettiler.


Korona virüsle mücadele çalışmalarını devam ettiren İzmit Belediyesi, kentin tamamını dezenfekte ediyor. Gece saatlerinde dahi süren çalışmaları mahalle ve sokaklarından takip eden vatandaşlar, İzmit Belediyesi ekiplerinin bu mücadelesini sosyal medyadan paylaşım yaparak kutladı. Mahallelerindeki çalışmaları takip eden vatandaşlar, kendileri için özveriyle çalışan anti-korona timlerinin çalışmalarını fotoğraflayarak sosyal medyadan teşekkür mesajları paylaşıyor.


Mahallelerinde yapılan temizlik çalışmalarını fotoğraflayarak sosyal medyadan paylaşan İzmitlilere seslenen Başkan Hürriyet, “Sevgili İzmitliler, sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Riskleri en aza indirmek için ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımız durmadan devam ediyor. Vatandaşlarımızın da gönderdiği bu fotoğraflardan bizi takip ettiklerini bilmek güven veriyor. Büyük bir özveriyle gece gündüz, sokağa çıkma yasağında dahi sizler için çalışan ekiplerimiz ve siz değerli İzmitliler, bu virüsü hep beraber yenecek, birlikte başaracağız” dedi.

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