Korona virüse rağmen vatandaşlar yine sokaklarda kalabalık oluşturdu

Korona virüsle mücadele kapsamında normalleşme süreci devam ederken, Pendik’te bazı vatandaşların sokaklarda gezdiği görüldü. Vatandaşların kalabalık alanlarda maske ve sosyal mesafe önlemlerini aksattığı gözlerden kaçmazken, kimisi maske takmadan gezdi, kimisi de kalabalıklar içerisinde girmekten çekinmedi.

Korona virüsle mücadelede normalleşme süreci devam ederken, zaman zaman bazı vatandaşların rehavete kapılarak önlemleri aksattığı görülüyor. Pendik’te de güneşli havayı fırsat bilerek dışarı çıkan vatandaşların sokaklarda kalabalık oluşturduğu görüldü. Kimi vatandaş kalabalık ortamda maskesini takmadı, kimisi sosyal mesafeye uymadı.

Sokakta maskesiz gezen bir kişi, “Maske var da burada takmadım. Şu an takmadım” dedi. Başka bir kişi ise, “Toplulukta takıyoruz. Ama yakın mesafede takmıyoruz” diye konuştu. Maskesiz gezen başka bir kişi ise, “Elimi yüzümü yeni yıkadım ondan takmadım” dedi. Astım hastası olduğu için ara sıra maskesini çıkardığını ifade eden bir vatandaş “Çok yorulduk ve bende astım olduğu için hava almak için çıkartıyorum” şeklinde konuştu.

Maskesiz gezen bir genç ise, “Cebimdeki maske bana fayda sağlar da o kadar sağlamaz” dedi.