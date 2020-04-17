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Aktüel

Korona virüs testi pozitif çıkınca bunalıma girdi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yabancı uyruklu vatandaş, korona virüs (Covit-19) testi pozitif çıkınca hastanedeki tedavisinin ardından karantina için gönderildiği evinde bunalıma girip intihar etti.

2020-04-17 22:02:40 -
Korona virüs testi pozitif çıkınca bunalıma girdi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yabancı uyruklu vatandaş, korona virüs (Covit-19) testi pozitif çıkınca hastanedeki tedavisinin ardından karantina için gönderildiği evinde bunalıma girip intihar etti.



Edinilen bilgiye göre, Karaağaç köyünde çocukları ile birlikte yaşayan Kırgızistan uyruklu Kazım Aliyev (66) isimli vatandaşın korona virüs (Covit-19) testi pozitif çıkınca Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir haftalık tedavi sürecinin ardından taburcu edilen Aliyev, aynı günün akşamında bunalıma girerek intihar etti. Aliyev’in cansız bedeni, sabah oğlu tarafından ahırın tavanına asılı olarak bulundu. Durumun İlçe Janadarma Komutanlığı ekiplerine haber verilmesinin ardından ekipler olay yerine intikal etti. Aliyev’in cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İstanbul’a gönderildi.



Aliyev’in tedavisinin ardından 14 gün karantinada kalmak için evine gönderildiği ancak kendisinin virüsü çocuklarına buluşturmaktan korktuğu ve bu nedenle bunalıma girerek canıma kıymış olabileceği iddia edildi.

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