  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

KYK kredi ödemeleri faiziyle mi geri ödenecek?

Suriye son durum haritası Suriye’de son durum nedir? Suriye'de savaş bitti mi?

Tesbih namazı nasıl kılınır?

Görüşmeler hız kazandı! Fenerbahçe'de Dino Arslanagiç sesleri

Seyahat yasakları ne zaman bitecek? Seyahat kısıtlaması olan iller neler? Seyahat yasağı olan 15 il hangisi?
için kalan
Aktüel

Korona virüs esnafı mağdur etti

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı birçok ilde olduğu gibi Malatya’da da tedbirler kapsamında insan yoğunluğunun fazla olduğu caddeler ulaşıma kapanınca esnaflar mağdur olduklarını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 15:14:11 -
Korona virüs esnafı mağdur etti

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı birçok ilde olduğu gibi Malatya’da da tedbirler kapsamında insan yoğunluğunun fazla olduğu caddeler ulaşıma kapanınca esnaflar mağdur olduklarını ifade etti.


Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından İnönü ve Atatürk caddeleri ile Akpınar Arslantepe Mahallesi’nin bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. İnsan sirkülasyonunun yoğun olduğu bu bölgelerde sosyal mesafenin korunması adına alınan karara vatandaşların uyduğu görülüyor. Ramazan ayında kapalı olan caddeler nedeniyle işlerinin büyük oranda aksadığını belirten esnaf Turan Sarıhan, “Ramazan Bayramı’na az süre kaldı. Caddenin trafiğe açılması gerekiyor. Korana virüs çıktıktan kısa süre sonra İnönü Caddesi araç trafiğine kapandı. Biz burada esnaflık yapıyoruz. İşlerimiz durma noktasında. Bayram öncesi caddenin trafiğe açılmasını bekliyoruz. Yetkililere sesleniyoruz. Bir an önce caddemiz trafiğe açılması ve her şeyin moralle dönmesini istiyoruz” dedi.


İnönü Caddesi’nde esnaflık yapan Sedat Alpkıray da, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde korana virüs vakasından etkilendi. Malatyamızda ise cadde ve yollar araç trafiğine kapandı. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala caddenin araç trafiğine açılmasını bekliyoruz. Malatya il sınırları açıldı. Araç trafiğine kapalı olan caddelerimizin açılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı