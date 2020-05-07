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Aktüel

Korona virüs dolayısıyla köyün girişlerini ağaç tomruklarla kapattı

Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyü Muhtarı Tuncay Coşkun, yabancı araçların köy yolunu çok fazla kullandığı için yolu ağaç tomrukları ile kapattıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 17:25:35 -
Korona virüs dolayısıyla köyün girişlerini ağaç tomruklarla kapattı

Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyü Muhtarı Tuncay Coşkun, yabancı araçların köy yolunu çok fazla kullandığı için yolu ağaç tomrukları ile kapattıklarını duyurdu.


Merkeze bağlı Kahyalar köyüne giriş yapılan bazı yollar ağaç tomruklarla kapatıldı. Köy Muhtarı Tuncay Coşkun sosyal medyasında yaptığı açıklamada, kararın yabancı araçların köye giriş yollarını çok fazla kullanmasından dolayı alındığını belirterek, “Köylülerimiz, korona virüs tedbirleri kapsamında mahallemizin yan yollarını, yabancı araçların çok fazla kullandığını tespit ettik. Bu yüzden köye giriş çıkışları kontrol altına alabilmemiz için ana giriş hariç yan yolları kapattık. Anlayışınıza sığınarak ana girişi kullanmanızı rica ederiz” ifadelerini kullandı.

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