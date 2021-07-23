Son haftalarda vaka sayılarında ciddi bir atış yaşanıyor. Özellikle son bir haftada artış milyoların kaygılanmasına yol açtı. Peki, vakalar neden artıyor?

Korona vakaları neden artıyor?

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artıyor olması milyonları tedirgin etmeye başladı. Uzmanlar vaka artışında delta ve delta plus mutasyonlarının etkili olabileceğini ancak en temel unsurun rehavetle birlikte vatandaşların kurallara bağlı kalmayı ihmal etmesi olduğunu belirtiyor. Hem sağlık çalışanları hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları aşı olmaya davet ediyor.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda, “Aşısı bulunduğu halde, yıkıcı etkisi süren bir bulaşıcı hastalık yok. Toplum bağışıklığı sağlandıkça, Covid-19’da da vaka sayıları önemsiz hale gelecek. Kurumlarımız gece gündüz emrinizde, sağlık çalışanlarımız hizmetinizde. İlk doz aşınızı olmadıysanız hemen yaptırın” dedi.

Artan vaka sayısına dikkat çeken Koca, “Bugünkü vaka sayısı: 11.094. Esneklikten sıkı tedbire dönmeli ve ilk doz aşımızı hemen yaptırmalıyız” ifadelerini kullandı.