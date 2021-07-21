Pek çok ülkede korona vaka sayıları artmaya başladı. Aşılama oranı yüksek ülkelerde de aynı sorun yaşanmaya başladı. Ülkemizde haziran ayında 5 bin altına düşen vaka sayıları 8 binleri aştı. Peki, vakalar neden artıyor?

Korona vakaları artıyor mu? Korona yasakları gelir mi?

20 Temmuz vaka tablosuna göre; 198 bin 537 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 561 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca artan vakalarla ilgili olarak sosyal medya hesabından, “Bugünkü yeni vaka sayısı 8.780. Tatil boyu hiçbir şey bu sayıya hizmet etmemeli” dedi.

Uzmanlar ise artan vaka sayılarının kuralların ihmal edilmesine ve delta varyantına bağlıyor.

Geçtiğimiz günlerde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şener, Türkiye’de yaygın türün delta varyant olduğunu ifade etti. Şener, “Türkiye'de delta varyantı yaygın olarak görülmeye başlandı. Sahadaki geri bildirimlerimiz de öyle. Bu aslında Türkiye'de beklenen bir süreçti. Ne yazık ki Delta varyantının ülkemize gelmiş olması, bizim normalleşme sürecimizle bir oldu” dedi.