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Oruç Korona testi oruca engel mi?
Oruç

Korona testi oruca engel mi?

Koronavirüs salgını halen etkisini sürdürüyor. Geçen yıl olduğu gibi bu senede ramazan ayının pandemi gölgesinde geçmesi bekleniyor. Vatandaşlar artan vakalar sebebiyle oruçluyken test yaptırmanın doğru olup olmadığını merak ediyor. Korona testi oruçluyken oluyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-04-12 00:28:00 -
Korona testi oruca engel mi?

Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi. İlk vakanın ardından salgınla yaşamaya başlanıldı. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de ramazan ayı koronavirüs salgınının gölgesinde geçecek.

Salgın sebebiyle ramazan ayında toplu iftar ve sahurlar yasandı. Camilerde teravih namazı kılınmayacak. 81 ilde ramazan boyunca hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ayrıca bu dönemde yeme-içme mekanları yalnızca paket servis ve gel-al hizmeti verecek.

Kimi zaman belirti gösteren kimi zamanda temaslı olanlar test yaptırmak için hastanelerin yolunu tutuyor. Peki, oruç tutan korona testi yaptırabilir mi?

Korona testi oruca engel mi?

Pek çok kişi oruçluyken korona testi vermenin uygun olup olmadığını araştırıyor. Din büyükleri koronavirüs testinin orucu bozmadığını çünkü burun ya da genizden örnek alındığını ifade ediyor. 

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