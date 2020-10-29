Korona test sonucu kaç günde çıkar? Korona test sonucu e-Nabız sorgula
e-Nabız covid 19 test sonucu nasıl öğrenilir, kaç günde çıkıyor? Korona testi yaptıranlar covid-19 test sonucunun kaç günde çıkacağını merak ediyor. Peki, Korona test sonucu kaç günde çıkar? Korona test sonucu e-Nabız sorgulama hakkında detaylar...
Koronavirüs testi günde binlerce kişiye uygulanıyor. Koronavirüs tes sonuçları ise e-Nabız uygulamasında yer alıyor. Peki, korona testi kaç gün sonra çıkar?
Korona test sonucu sorgulama
Koronavirüs testi sonucu e-Nabız üzerinden öğrenilebiliyor.
e-Nabız sistemine E-Devlet üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz.
E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.
e-Nabız sistemine giriş yaptıktan sonra e-Nabız sisteminde Covit 19 Test Sonuçlarını tıklamanız gerekiyor.
E NABIZ KORONAVİRÜS TEST SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
Korona test sonucu kaç günde çıkıyor?
Sağlık Bakanlığı tarafından uygulaması yapılan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinde yer alıyor.
e- Nabız nedir?
Sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulamadır. Muayene, tetkik ve tedavilerinizin nerede yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerinizi yönetebildiğiniz,tıbbi özgeçmişinize tek bir yerden ulaşabildiğiniz bir kişisel sağlık kaydı sistemidir.