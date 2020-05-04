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Aktüel

Korona tedbirinde kapatılan berber dükkanına kuşlar yuva yaptı

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 1 aydır kapalı olan berber dükkanının içerisine serçe kuşları yuva yaparak yumurta bıraktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 11:33:08 -
Korona tedbirinde kapatılan berber dükkanına kuşlar yuva yaptı

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 1 aydır kapalı olan berber dükkanının içerisine serçe kuşları yuva yaparak yumurta bıraktı.


Berber Fatih Karslıoğlu, 1 aydır kapalı olan iş yerindeki çiçekleri sulamak için berbere geldiğinde ilginç bir manzara ile karşılaştı. İş yerinin içerisine kapının üst tarafındaki bölüme serçe kuşları yuva yaparak 2 tane de yumurta bıraktı. Kuşların arka bölmedeki açık olan pencereden girip yuva yaptığını söyleyen berber Fatih Karslıoğlu., yavrular yumurtadan çıkıp uçana kadar yuvayı korumaya alacağını söyledi. Karslıoğlu “İş yerim korona virüsten dolayı 1 aydır kapalıydı. Bugün iş yerime içerideki çiçeklere bakmaya geldim. Dükkanımızda kuşlar yuva yapmış. Baktım 2 tane de yumurtası var. Bu yumurtadan civcivler çıkana kadar yavrular uçana kadar yuvaya dokunmayacağım ve yuvaya bakacağız” şeklinde konuştu.

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