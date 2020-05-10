Korona tedavisi gören hastalara ‘Anneler Günü’ ziyareti

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, korona virüs tedavisi gören hasta annelere gül vererek günlerini kutladı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, beraberindeki Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Ergioğuz ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu ek binasında korona virüs servisinde yatan anneleri ziyaret ederek ‘geçmiş olsun& dileklerinde bulunarak günlerini kutladı.

Açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Sünnetçioğlu, ailelerini korona virüsten korumak isteyen sağlık çalışanlarının bu zorlu süreçte salgınla mücadele ederken ailelerinden ayrı yaşamak zorunda kaldıklarını söyledi. Sünnetçioğlu, “Anne sağlık çalışanlarımızın da Anneler Günü’nü yürekten kutluyorum. Hayatın her alanında etkin bir biçimde yer alan kadınlarımız, aynı zamanda annelik gibi hayati bir sorumluluğu da üstlenmişlerdir. Salgının bir an önce sona erip, çocuklarına kavuşmanın hayalini kuranlarda var. Dünyayı saran ve Türkiye’de de etkisini gösteren virüs nedeniyle gece-gündüz çalışan ve virüsün bertaraf edilmesi için yoğun çaba harcayan sağlık çalışanlarına yaptıkları fedakârlıklar için teşekkür ediyorum. Bu anlamda elleri öpülesi sadece anne olan değil, yüreği annelik hisleriyle dolu olan tüm kadınlarımızın Anneler Günü’nü kutluyorum" dedi.