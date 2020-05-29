  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Korona sonrası Selimiye’de ilk cuma namazı

Edirne’de, Covid-19 pandemisi sonrası alınan tedbirlerin ardından aylar sonra Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği Selimiye Camii’nde cuma namazı cemaat eşliğinde kılındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 14:33:25 -
Korona sonrası Selimiye’de ilk cuma namazı

Edirne’de, Covid-19 pandemisi sonrası alınan tedbirlerin ardından aylar sonra Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği Selimiye Camii’nde cuma namazı cemaat eşliğinde kılındı.


Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, çok sevinçli olduklarını adeta bir bayram havası yaşadıklarını belirterek, “Çok sevinçliyiz, bütün vatandaşlarımız bekliyordu. İnşallah bundan sonra fiziki tedbirlere dikkat ederek, cuma namazlarını avlularımızda kılacağız” dedi.


Öte yandan, Selimiye Camii içerisinde, öğle ve ikindi namazları için sosyal mesafe çizgileri hazırlandı. Cuma namazını eda etmek için gelen cemaatin büyük bir bölümü kendi seccadesini getirdi, getirmeyenlere de görevliler tarafından kağıt seccade verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı