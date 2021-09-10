Çin’de Aralık 2019’da ortaya çıkan ülkemizde ise Mart 2020’de görülen koronavirüs salgını sebebiyle maske, mesafe ve hijyen kurallarıyla yaşanılmaya başlandı. Uzun süren kısıtlamalar, evden çıkma yasakları derken milyonlar eski günlere ne zaman dönüleceğini araştırmaya başladı. Peki, korona salgını bitecek mi?

Korona salgını bitecek mi? Koronavirüs ne zaman sona erecek?

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, "KLİMİK Covid-19 Sempozyumu" kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi ve soruları yanıtladı.

Prof. Dr. Alpay Azap, “Şu bilinçle hareket etmesi lazım vatandaşların; kendilerini korudukları zaman en yakınlarından başlayarak, sevdiklerini, bütün toplumu koruyorlar. Bunu yaparak pandeminin bitmesini de sağlayacaklar. Yani dünyayı kurtarmış olacaklar. Aslında gerçekten tünelin ucunda ışık görüldü. Eğer aşıdan kaçan bir varyant ortaya çıkmazsa beklentiler -iyimser tahmin olsa da gerçekçi olduğunu düşünüyoruz-önümüzdeki 6-9 ay içerisinde pandemik dönemin sona erip, artık hastalığın bir endemik hastalık olarak, grip gibi tıpkı, insanlar arasında dolaşmaya devam edeceğini ve bizim bir miktar daha sosyal ve toplumsal yaşantıya dönebileceğimizi gösteriyor. Yani az zaman kaldı. Biraz daha dişimizi sıkmamız gerekiyor” dedi.