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Sağlık Korona olan bir daha hasta olur mu?
Sağlık

Korona olan bir daha hasta olur mu?

Korona olan yine hasta olur mu? Koronavirüse yakalanan pek çok kişi bir kez daha enfekte olup olmayacaklarını araştırıyor. Peki, ikinci kez koronaya yakalanılır mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-24 12:59:00 -
Korona olan bir daha hasta olur mu?

Türkiye’de şimdiye kadar 4.550.820 vaka tespit edildi. Koronaya yakalanan ve hasta olanlar iyileştikten sonra bir kez daha hasta olup olamayacaklarını araştırıyor. Peki, ikinci kez korona olan var mı?

Korona olan bir daha hasta olur mu?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hasta olup iyileşenlerin de kurallara uyması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Şu yanılgıdan kurtulmamız lazım; hastalık istenilen düzeyde bağışıklık sağlamıyor. 'Ben hastalık geçirdim' deyip buna güvenmeyin. Bizim çok yatan hastalarımız içinde 3'üncü defa enfeksiyon geçirenler var. Mutant virüs bazı şeyleri de şüphe ile karşılamamıza neden oldu, bildiğimizi sandığımız şeyleri. Bunlardan bir tanesi de geçirilen hastalığın 6 ay koruması. Hastanemizde hastalıktan 2 ay sonra tekrar hastalık geçiren kişiler var. 'Şu kadarı hastalık ile bağışıklık kazanır, şu kadarını da ben aşılarım' diye hesap yaparsak; Hindistan bunu yaptı, büyük bir patlama yaşadı. Aşı ve tedbiri birlikte yürütmeden vaka sayısının azalması mümkün değil. Biz '6 ay bekleyin' diye söylüyorduk, mutant virüs ile ortaya çıkan vakalarda daha erken hastalanmalar olduğunu görüyoruz; aşıyı da belki 6 ay sonra değil, daha erken sürede yapmamız gerekecek" diye konuştu.

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