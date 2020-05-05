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Korona nedeniyle yoğun bakımda hasta kalmayınca sağlıkçılar böyle sevindi

Elazığ’da test ve tedavilerin yapıldığı yerlerden Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde korona virüsten dolayı yoğun bakım hastası bitince sağlıkçılar müzik eşliğinde oynayarak kutlama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 12:36:07 -
Korona nedeniyle yoğun bakımda hasta kalmayınca sağlıkçılar böyle sevindi

Elazığ’da test ve tedavilerin yapıldığı yerlerden Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde korona virüsten dolayı yoğun bakım hastası bitince sağlıkçılar müzik eşliğinde oynayarak kutlama yaptı.


Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da korona virüsüyle mücadele aralıksız devam ediyor. Kentte bugüne kadar hastalığa yakalanıp hastanelerde tedavisi yapılan 61 kişiden 52’si sağlına kavuştu, 4 kişi ise hayatını kaybetti. Kentte 5 vakanın normal serviste tedavisi sürerken, FÜ Hastanesi dahil diğer hastanelerde yoğun bakımda vaka kalmadığı öğrenildi. FÜ Hastanesi’nde yoğun bakım hastası kalmayınca sağlık çalışanları mutluluklarını, müzikle beraber bir odaya tek tek girerek oynayarak gösterdi. Renkli görüntüler oluşturan o anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.


Öte yandan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise dün yaptığı açıklamada kentte sadece serviste tedavisi süren 5 hasta kaldığını ve tedavilerinin sürdüğünü belirterek rehavete kapılmamasını istemişti.

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