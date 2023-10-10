"Korona mevsimsel hale gelebilir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beştepe'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Son günlerde Kovid-19 açıklamalarından dolayı aşı karşıtı olduğuna yönelik eleştiriler olduğunun sorulması üzerine Koca, "Aşı karşıtlığı konusu en son bize yakıştırılabilir. Bu süreçte Türkiye, bağışıklama programında bulunan çocukluk çağı aşılarında, yüzde 95'in üzerinde aşılama oranına sahip olmuş durumda. Bakanlığımıza bağlı konularda tüm süreçleri bilim kurulları ile birlikte yürütüyoruz. Dolayısıyla bizim bilime, akla, mantığa karşı olmamız söz konusu dahi olamaz. Aşı karşıtlığının mantıklı hiçbir yanı yoktur. Bizim de aşıya karşı olmak gibi bir durumumuz asla söz konusu olamaz. Bazı açıklamalarımın hekim ve bilim insanlarına yönelik olduğuna dair yorum yapanlar oldu. Onları hedef göstermekle itham ettiler. Açıklamamdan böyle bir sonuç çıkarılması kesinlikle mümkün değil. Bu açıklamalar, hekimlerimizin önlüğünün beyazına leke gelmemesi ve onları muhafaza etmek adına yapılmış açıklamalardı. Dolayısıyla çocukluk çağı aşı programı konusunda tüm vatandaşlarımız son derece hassasiyetle hareket etmeli ve çocukluk çağı aşılarının yaptırılmasını temin etmeli. Aşı programındaki aşılarından eksikleri olan çocuklarımızın aşılarını çocuklarına özenle yaptırmalılar" diye konuştu.

Bir gazetecinin gelecek yıllarda mevsimsel grip aşılarının Kovid'e karşı koruyucu hale gelmesinin mümkün olup olmadığını sorması üzerine Bakan Koca, "Grip aşısı için kendisine aşı tanımlanmış olan herkes mevsimsel grip aşılarını yaptırmalı. Covid-19, mevsimsel olursa o durumda belki griple ilave edilerek, mevsimsel grip aşısı şekline dönebilir. Mevsimsel hale gelmesi önümüzdeki süreçte gerçekleşebilir. Dolayısıyla bu anlamda bir endişemiz yok. Aşılama konusundaki hassasiyetimi, çocukluk çağı aşıları ve grip aşıları üzerinde ısrarla gündeme getiriyorum. Bu söylemler aşı karşıtlığı ile örtüşebilir mi" değerlendirmesinde bulundu.

Şehir hastanelerinin son durumuna ilişkin de konuşan Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Gaziantep Şehir Hastanemiz hasta kabulüne başladı. Böylelikle 22'nci şehir hastanemiz açılmış oldu. Bir iki hafta içerisinde İzmir Şehir Hastanemizde de hasta kabulüne başlayacağız. Bütün büyük şehirlerimizde şehir hastanesi yapmak üzere bir planlama yapıldı. Kimisinin projesi tamamlanırken kimisinin de yapımı devam ediyor. İnşaatı devam edenlerle birlikte toplam 37'ye yakın şehir hastanemiz tamamlanmış olacak."

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