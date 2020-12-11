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Sağlık Korona kısırlığa yol açar mı? Korona geçirenler erken doğum yapar mı?
Sağlık

Korona kısırlığa yol açar mı? Korona geçirenler erken doğum yapar mı?

Korona olanlar kısır olur mu? Korona çocuk sahibi olmaya engel mi? Korona geçirenler erken doğum yapar mı? soruları koronaya yakalanıp da iyileşenler tarafından sorgulanmakta. Peki koronavirüs sperme zarar verir mi? Korona sperm üretimine, sperm sayı ve sprem hareketinde azalmaya yol açar mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-11 12:06:00 -
Korona kısırlığa yol açar mı? Korona geçirenler erken doğum yapar mı?

Prof. Dr. Mustafa Faruk Usta, koronavirüsün üreme üzerinde etkilerinin olabileceğini söyleyerek, koronanın  üreme üzerine etkisinde, akciğerlerde koronavirüsün hedef olarak seçmiş olduğu EYS 2 reseptörün aynı zamanda testislerde de olduğu iddia ediliyor.

Koronavirüs sperme zarar verir mi?

Prof. Dr. Mustafa Faruk Usta, koronavirüsün akciğer, böbrek ve kalp gibi hayati organlar üzerine etkilerinin yanında üremeye zarar verip vermediğini de araştırıldığını söyledi.

Mustafa Faruk Usta, “Koronanın akciğer, böbrek ve kalp gibi hayati organların üzerine olan etkiler genellikle ölümle ve ağır kalıcı hasarla sonuçlanabiliyor. Bu arada ürolojinin de alt branşları, örneğin androlojide genital sistemler üzerine ve üriner sistemler üzerine, androlojinin ilgi alanları olan infertilite (kısırlık) üzerine etkileri olduğunu da görmeye başladık" diye konuştu.

Konuyla ilgili şimdiye kadar 50 civarında yayın olduğunu ifade eden Prof. Dr. Usta, "Bu yayınların önemli kısmı üreme sistemi üzerine olan etkisi. Üreme üzerine etkisinde, akciğerlerde koronavirüsün hedef olarak seçmiş olduğu EYS 2 reseptörün aynı zamanda testislerde de olduğu iddia ediliyor.

Korona geçirenler erken doğum yapar mı?

Koronavirüsün testisi hedef doku olarak seçip, birtakım yıkımlara sebebiyet verdiği ve sperm üretimi üzerine olumsuz etkilere neden olduğunu gösteren çalışmalar olduğunu ifade eden Usta, “Beklenti bu durumda şu olabilir; bu hastalığı geçirenlerde belli bir dönem sonra sperm üretiminde ve sperm sayı ile hareketinde azalma olması. Kadın doğum olayı olarak baktığımızda da görünen, erken doğumlara sebebiyet verebileceği" dedi. 

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