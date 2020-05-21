Korona ile mücadele için UVC lambalı cihaz geliştirildi

İzmirli bir hijyen firması, ultraviyole UVC lambalar kullanarak toplu yaşanılan ortamlarda ve evlerde kullanılmak üzere iki ayrı cihaz geliştirdi. Geliştirilen cihazlarla hem korona virüs ile mücadele etmek hem de dezenfektan kullanımını azaltmak amaçlanıyor.

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Pro-Tek Hijyen firması, korona virüs nedeniyle son zamanlarda artan dezenfektan kullanımını azaltmak ve daha etkili çözümler bulmak amacıyla bir dezenfeksiyon cihazı tasarladı. Firma, dezenfeksiyon işlemindeki etkiyi artırmak için ultraviyole UVC lambalar kullandı. Firmanın ortaklarından Ahmet Vural (45), UVC lambaların ortam ve yüzey dezenfeksiyonunda çok etkin kullanılan yöntemlerden biri olduğunu belirterek, UVC lambaların dezenfektanla aynı etkiyi gösterdiğini vurguladı. Ahmet Vural, cihazın yemekhanelerde, spor salonlarında, ofislerde ve toplu yaşanılan ortamlarda güvenle kullanılabileceğini söyledi.

Cihazı kullanım kurallarına göre çalıştırmak gerekli

Cihazı kullanırken dikkat edilmesi gereken yerleri de hatırlatan Vural, “Cihazı kullanırken UVC lambaların ışıkları özellikle göz ve cildimizle direkt temas etmemesi gerek. Bu yüzden biz cihazlarımızla birlikte kullanıcılara önlük, eldiven ve koruyucu gözlük gönderiyoruz. Bunlar olmadan bu cihaz kesinlikle kullanılmamalı çünkü temas halinde zararlı bir ışık türü. Müşterimize ayrıca koruyucu ekipmanların yanında zaman ve metrekare tablosu da gönderiyoruz. Bu tabloda kaç metrekare alanda cihazı kaç dakika çalıştıracaklarını görebilirler. Cihazın etkinliği dezenfeksiyon yapılacak ürüne olan uzaklığı ve zamanla doğru orantılı. Cihazın içerisinde fotosel sistemi var ve 360 derece etkili. Dezenfeksiyon yapılan odaya dışarıdan birisi girdiğinde cihaz otomatik olarak kendini kapatacaktır” dedi.

Evlerde kullanılabilen dezenfeksiyon cihazı ürettiler

Firma ayrıca evlerde kullanılabilecek bir dezenfeksiyon cihazı da geliştirdi. Ultraviyole UVC lambaların kullanıldığı cihaz özellikle alışveriş poşeti, kargo ve kıyafetleri 3 dakikada dezenfekte edebiliyor. Bu cihaz hakkında da bilgin veren Ahmet Vural, “Salgın kapsamında hepimiz maskemizi takıyoruz, eldivenlerimizi giyiyoruz. Dışarı çıkıp alışverişimizi yapıyoruz ve poşetlerle eve geldiğimizde ürünü yeniden dezenfekte etme çabasına giriyoruz. Bu ürettiğimiz cihazı evin girişine veya küçük bir odasına yerleştirebiliriz. Cihazın üstünde askı yerleri var. Bunlar ister poşet ister kıyafet asılabiliyor. Dezenfekte edilmek istenen nesneleri yaklaşık olarak 3 dakika cihazda bıraktığımızda dezenfeksiyon işlemi uygulanmış oluyor. Bu cihazlarda kullanım kurallarına uyulduğunda ürünlerde yapılan dezenfeksiyon işlemi yüzde 99 olarak başarıyı sağlıyor” ifadelerini kullandı.