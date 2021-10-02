Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Ülkemizde salgına karşı 110 milyon dozu aşkın aşı uygulandı. Aşılar hastalığı ağır geçirmeyi önlese de bulaş riskini azaltmıyor. Bu sebeple uzmanların uzun süredir beklediği ‘Korona ilacı’ konusunda ABD’den haber geldi. Peki, korona ilacı ne kadar?

Korona ilacı bulundu mu? Korona ilacı Türkiye'ye geldi mi? Korona ilacı ne kadar kaç TL?

ABD'li ilaç şirketi Meck, koronavirüse karşı geliştirilen ilacın virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve can kaybı riskini yüzde 50'ye indirdiğini duyurdu. İlacın bir hasta için ücretinin 700 dolar olması bekleniyor. Türk lirası karşılığı olarak ise söz konusu ilacın 6 bin 200 TL'den satılması bekleniyor.